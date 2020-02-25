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Центробанк поднял курсы доллара и евро после праздников

25 февраля в 16:21 144 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 26 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,3008 руб. до 64,9213 руб., курс евро — с 69,4191 руб. до 70,4591 руб.

Золото будет стоить 3 456,30 рублей за грамм, серебро — 39,19, платина — 2 018,39, палладий — 5 585,53.


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