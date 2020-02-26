«Экспресс» запускает серию роликов «Наследники победителей»

Идея проекта принадлежит продюсеру медиахолдинга «Экспресс» Павлу Прохоренкову. В настоящее время снято девять роликов длительностью примерно в минуту, они будут выходить в эфир несколько раз в день. Первыми участниками стали сотрудники медаихолдинга. В будущем в проект планируется вовлечь и пензенцев.

«Я считаю, что проект будет иметь под собой продолжение в виде каких-то очень душевных историй: когда люди будут находить друг друга, встретятся те, кто давно не виделся, знакомые начнут пересекаться. Я лично с этим столкнулась», — сказала заместитель генерального директора медиахолдинга Людмила Коломыцева.

Она также участвовала в записи проекта и рассказала о своих дедах, а видео разместила на личной странице в соцсети Facebook.

«Я была удивлена, когда на мою запись откликнулась женщина. Она рассказала, что в 1983 году, после смерти моего деда, ее дедушка и бабушка купили его дом, который он строил своими руками. По стечению обстоятельств ее детство прошло в том доме, где проходило и мое. Родилось странное ощущение, что мы будто почти родственники. Более того, я попросила телефон ее тети и передала его маме. Они очень душевно и долго разговаривали, им было что вспомнить», — поделилась Людмила Коломыцева.

Заместитель руководителя медиахолдинга отметила, что сейчас люди могут жить рядом, но даже не знать имен друг друга. По ее словам, такие проекты заставляют оглянуться назад, вспомнить общее прошлое.

«Я уверена, что этот проект получит продолжение, многие захотят рассказать о своих дедах или прадедах», — сказала она.

Людмила Коломыцева рассказала, что съемки роликов проходили в Центре культуры и досуга. Благодаря слаженной работе сотрудников «Экспресса» получились искренние и трогательные видеозаписи. Заместитель директора медиахолдинга отметила отличную работу руководителя группы телеоператоров Владислава Барменкова и дизайнера Евгения Шашкова.

«Фраза «А мы из Пензы. Наследники победителей» заставляет задуматься о той Великой Победе, том, что мы действительно потомки людей, которые завоевали наше будущее», — подчеркнула она.