В Мокшанском районе в ДТП погибли двое мужчин

В Мокшанском районе Пензенской области произошла авария, которая унесла жизни двух человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 23 февраля в 19:45 на 601 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись ВАЗ-211440, за рулем которого находился 27-летний водитель, и фура Daf с полуприцепом Schmitz под управлением 29-летнего мужчины.

В результате аварии погибли двое — водитель и 29-летний пассажир легковушки. Они скончались на месте происшествия от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность за рулем, не совершать необдуманных и резких маневров. Особенно стоит быть внимательными в зимнее время года, когда велика вероятность заносов.