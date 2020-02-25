Пензенцы могут передать показания счетчика электричества с помощью «Алисы»

ООО «ТНС энерго Пенза» совершенствует сервисы и оказываемые услуги, учитывая прежде всего запросы и пожелания клиентов. Так, жителям региона теперь доступен еще один современный способ передачи показаний приборов учета — при помощи голосового помощника «Алиса».

Процесс передачи показаний в данном случае будет происходить в привычном голосовом режиме. Пензенцу достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «ТНС энерго», а затем назвать номер лицевого счета. После проверки правильности найденного системой адреса необходимо озвучить новые показания.

В «Яндексе» подсчитали количество тех, кто пользуется голосовым помощником. «Алису» зовут на подмогу уже 45 миллионов человек. В перспективе в приложении планируется введение дополнительных полезных навыков.

Стоит напомнить, что в настоящее время рекомендуемый срок передачи показаний счетчиков электроэнергии — не позднее 25-го числа расчетного месяца. Чтобы быть уверенным, что ваши показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 25 числа ежемесячно. При этом передать показания можно различными дистанционными способами без посещения офисов энергосбытовой компании:

— на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» — без регистрации;

— в «Личном кабинете»;

— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и Android OS) (6+);

— через Единый контактный центр по номеру (8412) 98−78−48.