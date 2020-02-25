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Пензенской области передадут квартиры, построенные в рамках федеральной программы

25 февраля в 16:30 152 просмотра

25 февраля в Москве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктором Евтуховым.

Во время встречи речь шла о трех жилых зданиях на улице Антонова в Пензе и квартирах в Леонидовке. В настоящее время помещения являются федеральной собственностью и находятся на балансе Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге РФ, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Это жилье мы смогли бы предоставлять специалистам в качестве служебного, передавать нуждающимся в улучшении жилищных условий: например, детям-сиротам, другим категориям граждан», — сказал Иван Белозерцев.

Виктор Евтухов отметил, что данный вопрос предварительно обсуждался на федеральном уровне.

«В начале марта, думаю, мы запустим процедуру передачи вам помещений. Эта практика в субъектах имеется», — отметил замглавы Минпромторга.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/sotsialnaya-sfera/217757/

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