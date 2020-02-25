В Пензенской области на карантин полностью закрыли 7 школ и детсад

В регионе за неделю зарегистрировали 51104 случаев ОРВИ, из них в Пензе — 1873.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там пояснили, что суммарная заболеваемость в области — ниже уровня эпидпорога на 49,8%.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецком, Неверкинском, Сосновоборском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Нижнеломовском и Сердобском районах», — отметили в ведомстве.

В Пензе на карантин из-за ОРВИ закрыли 40 классов в 30 учебных учреждениях, а также полностью школы № 26, 43, 75/65 и первый корпус школы № 32. Еще на карантин закрыли 40 классов в 18 районных школах, 12 групп в пяти детских садах. Кроме того, полностью закрыли четыре школы и один детсад.

В пресс-службе добавили, что всего с начала эпидсезона было подтверждено 566 случаев гриппа.