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В Пензе осудили водителя, из-за которого мужчина стал инвалидом

25 февраля в 17:30 110 просмотров

31-летнего жителя Пензы признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого в ДТП серьезно пострадал мужчина.

Установлено, что днем 18 октября Volkswagen Caravelle ехал по улице Пушкина. Когда микроавтобус приблизился к перекрестку, его скорость была более 100 км/ч. В это время с ул. Ставского повернул Ford Focus. Иномарки столкнулись.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, водитель микроавтобуса не предпринял своевременных мер к снижению скорости и совершил опасный маневр — повернул направо, пытаясь объехать возникшее препятствие. В итоге авто выехало на тротуар и врезалось в 46-летнего пешехода.

Мужчина получил серьезные травмы, долго лежал в больнице. Ему присвоили вторую группу инвалидности.

Водителю Volkswagen в суде назначили два года ограничения свободы и обязали выплатить 800 рублей пострадавшему. Однако мужчина считал, что в случившемся был виноват второй водитель, поэтому подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.


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