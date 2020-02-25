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Волонтеры помогут с подготовкой голосования по внесению изменений в Конституцию

25 февраля в 17:34 74 просмотра

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и глава совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Оно предполагает, что волонтеры будут оказывать помощь при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию.

Корпус решено назвать «Волонтерами Конституции», сообщает избирком.

«Добровольчество в России развивается стремительными темпами, и особенно радует, что это благородное движение все больше притягивает молодых россиян, которым небезразлична судьба своего родного города или поселка, и в целом — судьба страны», — сказала Элла Памфилова.

Решение об одобрении поправок будут принимать россияне, задача ЦИК — обеспечить легитимность процесса, отметила она. Регистрация добровольцев стартует на сайте волонтерыконституции. рф. Каждый совершеннолетний гражданин России может подать заявку на участие в проекте.

За две недели до дня голосования в общественных местах и крупных транспортных узлах будут размещены три тысячи информационных стоек, где волонтеры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию Российской Федерации и об особенностях проведения общероссийского голосования.

Напомним, о сборе предложений по внесению поправок в Конституцию президент РФ сказал при оглашении послания Федеральному Собранию.

Фотография: фото с сайта ЦИК РФ

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