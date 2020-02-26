Эксперт по спортивной медицине Юлия Смирнова рассказала о пользе плавания

Главный внештатный специалист по спортивной медицине Юлия Смирнова рассказывает о том, как плавание помогает при болезнях суставов и как правильно выбрать нагрузку.

Плавание считается наиболее безопасным видом аэробной физической активности, поэтому плавать можно в любом возрасте. Более того, плавание часто включают в перечень реабилитационных мероприятий при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. И, конечно, очень важное место оно занимает в процессе оздоровления при болезнях суставов и позвоночника.

При плавании отсутствует ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, а движения в суставах в воде выполняются с большой амплитудой. Это и определяет пользу плавания при болезнях суставов и позвоночника. Но, чтобы был оздоравливающий эффект и для сердечно-сосудистой системы, и для костно-мышечной, надо знать, что этот вид физической активности требует предварительной технической подготовки.

Только при соблюдении техники плавания можно рассчитывать на оздоравливающий эффект, в противном случае, можно усугубить патологическое состояние позвоночника и суставов. Очень важно, чтобы шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника находились на одной линии.

Без соблюдения техники плаванье превращается просто в купание, хотя оно и не лишено в определенной мере эффекта закаливания. Необходимо следовать трем обязательным принципам: постепенность, регулярность и адекватность. Если вы занятия физической активностью решили начать с плавания, не стремитесь сразу плыть длинные дистанции.

Адекватными считаются физические нагрузки по 30−40 минут два-три раза в неделю в зоне безопасного пульса (110−140 в 1 минуту в зависимости от возраста).

Перед началом тренировки в воде, обязательно провести «сухую» разминку (сделать несколько физических упражнений) и разминку в воде (свободное плавание).

После окончания тренировки в воде также сделать несколько упражнений на растягивание на суше.

Хотелось бы отметить эффективность этой физической активности для лиц, желающих похудеть: энергозатраты организма при плавании значительно выше. И не надо забывать, что плавание любым стилем — это тренировка дыхательной системы и доступный метод борьбы со стрессом.

Не рекомендуется заниматься плаванием пациентам, страдающим хроническими воспалительными процессами с частыми обострениями. Резко выраженная близорукость также является противопоказанием для занятия плаванием.