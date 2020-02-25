Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий

В Пензе идет масленичная неделя. В пресс-службе мэрии рассказали о мероприятиях, которые устроят для горожан в связи с праздником.

Так, 27 февраля в 14:30 в комплексном центре социальной помощи семье и детям Октябрьского района по адресу: ул. ИТР, 1б пройдет «Масленица — русская красавица!» для семей, которые стоят на учете в центре.

1 марта запланировано несколько развлечений:

— в зоопарке масленичные гуляния начнутся в 11:00, в 14:00 состоится сожжение чучела;

— в доме культуры «Маяковский» на улице Сосновой праздничные мероприятия запланированы с 11:00 до 12:30;

— в детском парке на улице Кронштадской пензенцев ждут с 11 до 17 часов. Там будут организованы народные забавы и русские потешки, спортивные состязания, увлекательные игры и конкурсы. Кульминацией праздника станет сожжение чучела зимы в 17:00;

— в парке «Комсомольский» на улице Гагарина масленичные гуляния стартуют в 11:00. Завершатся они в 17:00 сожжением чучела;

— в микрорайоне Заря на Брусничном проезде пензенцев ждут для празднования в 11 часов;

— в парке имени В. Г. Белинского запланированы игры, конкурсы, народные забавы, шуточные состязания и выступления творческих коллективов. Начнутся мероприятия в 12:00, а завершатся в 19:00 сожжением чучела зимы;

— на территории школы № 47 праздник стартует в 11:30, чучело сожгут в 12:30;

— в Арбековской заставе на улице 65 лет Победы, 19 масленичные гуляния начнутся в 12:15. Сжигать чучело будут в 16:00.

Тех, кто хочет провести праздник вдали от города, 29 февраля к 12 часам приглашают в село Радищево. Там подготовили театрализованные представления, музыкальные площадки, игровые программы и конкурсы. Помимо этого, всем желающим предлагают блинные и торговые ряды, мастер-классы по изготовлению и росписи абашевской игрушки.

Напомним, для любителей традиций журналисты информагентства «Пенза-Пресс» подготовили мастер-классы по изготовлению домашней куклы-Масленицы и пять вариантов украшения блинов.

Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.