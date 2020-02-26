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В Пензе продолжают сносить исторические застройки (видео)

26 февраля в 01:35 180 просмотров

Пензенские защитники исторической застройки бьют тревогу. По адресу ул. Мироносицкая, ½ сносят очередной дом, который построен около 100 лет назад. Официально этого здания нет в списке объектов культурного наследия, хотя известно, что его возводили для священников Успенского собора. Защитники пензенской старины уверены, что исторический облик областного центра необходимо сохранить, как это делается в других регионах.

Снести аварийную постройку оказалось непросто. Она устояла под ударами чугунного бойного шара, и подрядчику пришлось пригонять более серьезную технику. Защитники исторической застройки города настаивают: этот дом, как и десятки других в Пензе, можно было восстановить.

«Многие говорят, ну, пусть сносят эти гнилушки, но, с другой стороны, это мы допустили, что эти дома перестали быть красивыми. Их можно было отреставрировать и восстановить. Даже в этом здании кладка необычная, идеально соблюдены пропорции, сейчас такого нет», — сказала резчик по дереву Анна Морозова.

Дом на улице Мироносицкой, как и многие ему подобные, опустели, когда жильцов расселили. При этом активисты говорят, что федеральная программа не обязывает сносить такие дома. Решение ломать принято именно на муниципальном уровне, а, значит, все нужно пересмотреть.

«Средства на снос, расселение или реконструкцию и подведение коммуникаций выделяет фонд содействия реформирования ЖКХ, поэтому во многих городах эта организации занимается восстановлением исторической застройки, а пустующие дома сдаются со льготами, если арендатор обязуется привести здание в прежний вид», — рассказал архитектор Евгений Кутай.

Дом на улице Мироносицкой ½ строили для священников Успенского храма. Рабочие, разбирая камни, и разрывая землю, постоянно находят кресты. Эта постройка, несмотря на свой почтенный возраст, не входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Зато включена в другой. Тот, что администрация города и совет при комитете по охране памятников обозначили как список зданий, рекомендованных к сохранению. В одном из ответов на обращение активистов чиновники пишут: «Работа по уточнению границ исторического центра ведется». И, якобы определен список домов, представляющих ценность как часть исторической среды.

Подробнее о том, какие дома включены в список, что уже сделано для их сохранения и почему, если есть список, отдельные 100-летние строения по-прежнему сносят, городские чиновники не пояснили. Предоставить комментарий по этой теме в течение недели они так и не смогли, а, значит, вопрос остается открытым, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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