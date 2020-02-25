В пензенской духовной семинарии прошли соревнования по ушу (видео)

На спортивной площадке пензенской духовной семинарии прошли соревнования областной федерации ушу. Причем во второй раз. Богословы видят в единоборстве, в первую очередь, возможность укрепить свое здоровье.

«Для нас и детей, которые занимаются здесь, это просто спорт, возможность улучшить свое здоровье и укрепить дух, но без медитаций», — рассказал проректор пензенской духовной семинарии Вадим Ершов.

Мнение духовенства разделяют и наставники ребят. Их обязанность — не просто воспитать умелых бойцов. В первую очередь, они должны быть людьми, любящими свою Родину, уважающими традиции и веру предков.

Соревнования собрали спортсменов из секций Пензы, Кузнецка и Белинского. Несмотря на разнообразие стилей единоборства, ушу и сейчас пользуется популярностью. Каждого новичка наставники предупреждают, что важны не столько победы, сколько внутренняя гармония.

«Результат приходит и уходит. Ты постоял на пьедестале, был первым, сошел с него, и ты опять такой же, как все. Придется снова кому-то что-то доказывать. Ушу дает возможность наслаждаться не только медалями или кубками, но и ежедневными открытиями внутри себя», — сказал тренер школы ушу Андрей Евдокимов.

По словам тренеров, интерес к данному единоборству в нашей стране будет только расти. Месяц назад этот вид спорта включили в программу Юношеских летних Олимпийских игр. Они пройдут в 2022 году (0+). Не исключено, что в состав сборной России могут войти и пензенские мастера, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.