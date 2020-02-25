Пензу от снежного месива очищают более 60 единиц техники (видео)

До календарной весны остается чуть меньше недели, а в Пензе, наконец, о себе напомнила метеорологическая зима. С ночи в разных районах области продолжает идти мокрый снег. Городские магистрали очищают от месива чуть меньше 60 единиц спецтехники — это практически весь коммунальный арсенал города. Ситуацию, особенно во дворах многоквартирных домов, усугубляет состояние дорожного полотна, а на оживленных дорогах — отсутствие ливневок.

В последние дни календарной зимы в Пензу возвращается непогода. Главный удар пришелся на дворы. Там снежная жижа завалила и без того куцые тротуары. За оставшуюся сушу отчаянно борются пешеходы и автомобилисты. И тех и других снег как таковой не смущает, по настоящей зиме даже скучают. В промокших ногах и ненужной акробатике винят ямы в асфальте.

На оживленных магистралях ливневки не справляются с потоком оттаявшей воды, забиты или их вовсе нет. Больше всего неприятностей это причиняет пешеходам, но нужно иметь в виду, что уже в ночь с 25-е на 26-е февраля снег станет опасен буквально для всех. Синоптики обещают понижение температуры до минус восьми градусов.

Справиться с мокрым снегом, который, кажется, тает уже на лету, сейчас пытаются работники ЖКХ. На дорогах города работают чуть меньше 60 специализированных машин: погрузчики, грейдеры, бульдозеры и тракторы с щетками. Это практически весь коммунальный арсенал Пензы.

«Сейчас дополнительно укомплектовались бригадами гидродинамических и насосных машин, стараемся максимально убрать воду с проезжей части. Сроков нет, но сегодня будут заморозки, поэтому планируем ликвидировать самые крупные очаги скопления воды», — рассказал заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

В непогоду на дорогах и пешеходных тропинках нужно быть особенно внимательными, но иногда все же стоит отвлечься на мобильный телефон. МЧС продолжают рассылать предупреждающие сообщения в случае реальной метеорологической опасности. Чаще всего они касаются сильных порывов ветра.

«В таких случаях нельзя находиться под шаткими конструкциями, ходить вдоль зданий, чтобы ничего с крыши на вас не упало, а также под линиями электропередач. Нужно быть предельно внимательными и осторожными», — призвала начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пока такой опасности, успокаивают в региональном МЧС, в ближайшие сутки не предвидится. Впрочем, кроме осторожности, в непогоду пригодится еще и взаимоуважение, как со стороны автомобилистов, так и со стороны пешеходов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.