На территории музея Радищева впервые отметят Масленицу (видео)

29 февраля в Пензенской области впервые пройдет фестиваль «Масленица в Радищево» (0+). Народные гуляния пройдут в традиционном месте празднования «Тихвинской ярмарки» — в селе Радищево Кузнецкого района. Гостей праздника ждут различные мастер-классы, театральные представления и экскурсии. Не обойдется и без разнообразных угощений.

Перетягивание каната, бои мешками, хороводы и множество уличных игр для всей семьи. Веселое прощание с Масленицей в 2020 году у жителей Пензенской области будет длиться два дня. Впервые традиционные проводы зимы отметят в селе Радищево Кузнецкого района — на территории музея Александра Николаевича Радищева.

«Гости попадут в усадьбу XIX века и попробуют себя в роли жителей того времени, которые праздновали Масленицу на Руси. Изюминкой мероприятия станет открытие церкви Радищева, потому что в зимнее время она не работает, а в этот день, мы приняли такое решение, она будет открыта для посещения», — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Организаторы подготовили большое музыкальное и театрализованное представление. Перед гостями выступят ансамбли «Миряне» и «Славяне», а также уличные театры кукол. Будут работать интерактивные площадки и, конечно, торговые ряды с самыми разнообразными угощениями. Кроме того, участники фестиваля смогут посетить мастер-классы по приготовлению кофе, росписи гусиных перьев, а также изготовлению масленичных символов.

«Выясняя все традиции истории празднования Масленицы, мы узнали, что когда-то так называли зимнюю колдунью гремячиху, поэтому так будет называться одна из локаций. Гостей будет встречать у входа не одно, а порядка 20 чучел», — сказала директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева.

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 февраля в 12:00. До музея Радищева будут организованы экскурсионные автобусные туры. По всем вопросам необходимо обращаться в отдел туризма регионального минкульта по телефонам: 56−07−69, 56−33−32, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.