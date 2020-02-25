В Пензе за 75 дней до Дня Победы открылась Вахта памяти (видео)

Рядом с юношами встают люди старшего возраста. В их числе — министр образования Пензенской области Александр Воронков. Это новшество Вахты памяти 2020 года. Любой житель губернии может отдать дань памяти поколению победителей, обратившись в Дом молодежи и пройдя инструктаж. После этого он получит право заступить на пост у Вечного огня. Время несения вахты — от 15 до 30 минут, в зависимости от погодных условий.
«В сильный снег, мороз и дождь ребята обеспечены зимними бушлатами. А группа, которая будет нести вахту в теплую погоду, получит платки», — рассказал руководитель муниципального центра патриотического воспитания Пензы Вячеслав Старшев.
По словам министра образования Александра Воронкова, эстафета памяти у Поста № 1 — не просто красивый церемониал.
«Это связь поколений, это ответственность за судьбу Родины, это чувство долга, и, скорее всего, эта акция больше для молодежи», — отметил он.
Желающих попасть в Почетный караул среди школьников достаточно, поэтому нести почетную миссию доверяют не всем. Так, в школе № 46 при отборе кандидатов учитывали успехи в учебе, спорте и моральный настрой.
Вахта памяти продлится до Дня Победы. Утром 9 Мая, перед юбилейным парадом, школьники передадут Пост № 1 курсантам военного вуза, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.