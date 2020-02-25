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В Пензе за 75 дней до Дня Победы открылась Вахта памяти (видео)

25 февраля в 20:06 138 просмотров

В Пензе у Мемориала боевой и трудовой Славы открылась Вахта памяти (0+). Обычно Почетный караул вставал у Вечного огня за три недели до Дня Победы, но 2020-й — юбилейный год, поэтому действия на Посту № 1 начались за 75 дней до 9 Мая. Право открыть эстафету памяти доверили учащимся кадетской школы № 46.

Рядом с юношами встают люди старшего возраста. В их числе — министр образования Пензенской области Александр Воронков. Это новшество Вахты памяти 2020 года. Любой житель губернии может отдать дань памяти поколению победителей, обратившись в Дом молодежи и пройдя инструктаж. После этого он получит право заступить на пост у Вечного огня. Время несения вахты — от 15 до 30 минут, в зависимости от погодных условий.

«В сильный снег, мороз и дождь ребята обеспечены зимними бушлатами. А группа, которая будет нести вахту в теплую погоду, получит платки», — рассказал руководитель муниципального центра патриотического воспитания Пензы Вячеслав Старшев.

По словам министра образования Александра Воронкова, эстафета памяти у Поста № 1 — не просто красивый церемониал.

«Это связь поколений, это ответственность за судьбу Родины, это чувство долга, и, скорее всего, эта акция больше для молодежи», — отметил он.

Желающих попасть в Почетный караул среди школьников достаточно, поэтому нести почетную миссию доверяют не всем. Так, в школе № 46 при отборе кандидатов учитывали успехи в учебе, спорте и моральный настрой.

Вахта памяти продлится до Дня Победы. Утром 9 Мая, перед юбилейным парадом, школьники передадут Пост № 1 курсантам военного вуза, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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