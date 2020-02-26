В Мокшане сотрудники службы безопасности спасли пенсионерку от мошенников (видео)

Пенсионерка из поселка Мокшан Пензенской области чуть не лишилась 100 тысяч рублей. Поверив на слово позвонившим ей неизвестным, которые представились сотрудниками банка, 62-летняя женщина уже начала отправлять им деньги через банкомат, но тут вмешался случай.

«Ваши сбережения могут пропасть, их срочно нужно перевести на новый счет». С такой легендой позвонили жительнице Мокшана злоумышленники. Видимо, сработали эффект неожиданности и убедительная речь звонивших. Женщина растерялась, не стала ничего уточнять, а просто отправилась к ближайшему банкомату. Там она сняла с карты около 100 тысяч рублей и стала по частям класть деньги на другой расчетный счет. К счастью, недалеко находился пункт охраны. Сотрудникам службы безопасности показалось странным поведение пенсионерки.

«Мы заметили, что она с кем-то разговаривает по телефону и выполняет указания собеседника. Женщина сначала вообще не восприняла нас всерьез, сказала, чтобы мы от нее ушли», — сказал сотрудник службы безопасности Андрей Пруссаков.

«Они, наверное, поняли, что я нервничаю, поэтому подошли ко мне, спросили, в чем дело. Я объяснила, что разговариваю с незнакомым человеком, который сказал мне перечислить деньги на новый счет», — рассказала потерпевшая.

Тем не менее, жительница Мокшана успела отправить незнакомцам 15 тысяч рублей. В полиции предупреждают: не разговаривайте по телефону с неизвестными, тем более, если речь заходит о ваших денежных сбережениях и персональных данных.

«Если вам предлагают перевести деньги с вашего счета на другой, сразу же прекращайте разговор, а если остались сомнения, следует позвонить по телефону «горячей линии» вашего банка и все проверить», — сказал начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

По факту происшествия проводится проверка. Сейчас сотрудники заняты поиском лиц, причастных к преступлению, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.