В отличие от баскетболисток «Юности», у мини-футболисток регулярка завершилась неделю назад, и уже 26 февраля вечером «Лагуна-УОР» отправится в Тюмень. В преддверии выездной серии «желто-синие» провели открытую тренировку, где поделились ожиданиями от предстоящего плей-офф. (видео)

В отличие от баскетболисток «Юности», у мини-футболисток регулярка завершилась неделю назад, и уже 26 февраля вечером «Лагуна-УОР» отправится в Тюмень. В преддверии выездной серии «желто-синие» провели открытую тренировку, где поделились ожиданиями от предстоящего плей-офф.

Все началось с аплодисментов и подарков. Игроки пензенской команды поздравили тренеров и руководство клуба с Днем защитника отечества. Однако лучший подарок они смогут преподнести в Тюмени, где пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата России. Там «желто-синие» сыграют с местным «Запсибколледжем». Причем в отличие от привычного формата «один матч — на выезде, один — дома», в 2020 году обе встречи для «Лагуны» станут гостевыми. Стоит отметить, что так пройдет только четвертьфинал.

«Мы перенесли игры. Это связано, в первую очередь с финансовыми вопросами — билетами, затратами на проживание. Мы пошли друг другу навстречу и решили провести обе игры у них», — рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

В Тюмень пензенская команда отправится усеченным составом. Против «Запсибколледжа» не сыграют Екатерина Самойлова, Мария Крупина и Ирина Родькина. Несмотря на это, в победе «желто-синих» на тюменском паркете мало кто сомневается.

«Сейчас надо думать, прежде всего, о первом шаге. Мы едем в Тюмень, поэтому будем двигаться поступательно. Нельзя забегать вперед. У нас простая задача — в марте выйти в финал (0+). Мы понимаем, что 21 и 28 марта состоятся важные полуфинальные матчи. К ним будем вести целенаправленную подготовку», — сказал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Игроки и тренеры «желто-синих» отправятся в Тюмень в ночь на 26 февраля. Свои матчи против «Запсибколледжа» пензенская команда проведет 27 и 28 февраля (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.