В России подорожал чеснок на фоне сообщений о коронавирусе

В России в январе чеснок подорожал на 37% по равнению с аналогичным месяцем прошлого года. Произошло это на фоне сообщений о коронавирусе.

По данным единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), в стране килограмм в среднем стоил 212 рублей, в то время как годом ранее — 155 рублей. Однако в ФАС пока не поступало жалоб на увеличение цен, пишут «Известия».

Отмечается, что рост цен на чеснок продолжается. По статистике «Такском», к 10 февраля 1 кг стоил уже 263 рубля, к 17 февраля — 266 рублей.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что объективных причин повышения цен нет, потому что урожай был нормальным. Заявления о том, что из-за коронавируса прекратятся поставки из Китая, необоснованны.