В Пензенской области появятся новые канализационно-очистные сооружения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Стороны обсудили вопрос включения в федеральный проект «Оздоровление Волги» мероприятий Пензенской области, связанных с очисткой воды в реке Сура, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы просим министерство рассмотреть возможность содействия региону в реконструкции действующих и строительстве новых канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневой канализации», — сказал Иван Белозерцев.

Дмитрий Кобылкин поручил проработать вопрос, а также рекомендовал подготовить проектно-сметную документацию.

Помимо этого, собеседники подняли тему реализации на территории Пензенской области нацпроекта «Экология», инициированного президентом, в рамках которого работают сразу несколько региональных проектов.

«По итогам 2019 года из федерального бюджета региону выделено порядка 64 миллионов рублей. На эти средства были приобретены лесопожарная техника, специальные комплексы, ранцевые огнетушители, трактора. Также выполнены мероприятия по лесовосстановлению», — добавили в пресс-центре.