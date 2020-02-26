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Гарь и копоть. В Пензе общага после пожара превратилась в «страшное» место

26 февраля в 09:37 234 просмотра

В Пензе жители общежития на ул. Дружбы, 15 просят управляйку привести в порядок подъезд, который пострадал при пожаре. По словам жильцов, коммунальщики браться за работу не торопятся.

«В общежитии на улице Дружбы, 15 произошел пожар. МУП Железнодорожного района нам не помогает. В доме на всех четырех этажах выбиты стекла, на лестничных площадках — холод. Везде — гарь и копоть, даже обгоревшие двери не убрали. Мы сами вышли отмывать лестницу, но отмыть все невозможно. Мне обидно за нас, за наш дом, мы в 2015 году сами складывались и делали ремонт, потому что до этой управляйки не достучаться. В 2014—2015 году на счету дома было 150 тысяч, и где они сейчас? Прошу вас помогите, разберитесь в этом вопросе», — написала пензячка в «Жалобную книгу» информационного агентства.

По обращению редакция подготовила официальный запрос. Ответ будет прикреплен к жалобе.

Напомним, пожар в доме произошел 18 февраля. Огонь вспыхнул на лестничной клетке. По данным МЧС, сгорели деревянные элементы и резина. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.


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