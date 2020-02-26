ТАСС опубликовало четвертую серию проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Россиянам доступна четвертая серия проекта « 20 вопросов Владимиру Путину » (0+), организованного ТАСС. В ней глава государства отвечает на вопросы по резонансным делам, разгонам митингов, работе системе правосудия.

В частности, в ходе беседы президент сообщил журналисту Андрею Ванденко, что тюремное население страны с начала 2000-х годов сократилось практически вдвое.

«Ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее. В два раза уменьшилось», — сказал Владимир Путин.

Также он прокомментировал резонансное дело Ивана Голунова и Константина Котова.

В предыдущих сериях президент отвечал на вопросы по реализации нацпроектов, отношениям с Украиной, задачам нового правительства. Всего будет 20 блоков интервью.