Рой жуков. Пензензячка едва не испекла блины с «мясом»

Жительница Пензы купила в магазине муку, чтобы испечь блины, и пришла в ужас: из упаковки вылезло нечто мерзкое.

Видеозапись появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнила, что купила продукт 25 февраля. Судя по кадрам, женщина открыла упаковку, а внутри оказалось множество мелких долгоносиков, которые сразу же расползлись в разные стороны.

Пользователи в комментариях рассказали, что сталкивались с подобным.

«Принесли таких жучков один раз в макаронах. Еле вывели», — написал Сергей.

«Надо тоже посмотреть в своей муке, а то я купила такую в этот же день», — решила Светлана.

Подписчики сообщества посоветовали автору видео срочно запаковать муку вместе с жуками в пакет и выбросить, также женщине порекомендовали проверить все крупы в квартире, потому что долгоносики быстро проникают в бакалею и их трудно выводить. Также они отметили, что не нужно оставлять это дело без внимания, а необходимо сообщить обо всем в Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что живущие в крупах или муке насекомые размножаются, выделяют продукты жизнедеятельности. Зараженные продукты, попадая в желудок человека, могут нанести тяжелый вред здоровью, вызывая аллергические реакции и острые желудочные заболевания.