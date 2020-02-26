В Башмаковском районе пьяная драка двух влюбленных закончилась смертью

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагические события разворачивались 8 февраля. Пьяный мужчина пришел домой. Его 26-летняя супруга тоже была под градусом после встречи с подругой. Влюбленные поссорились, дело дошло до драки. Муж начал избивать девушку, а та схватила кухонный нож и вонзила его в грудь любимого. На этом скандал не закончился, сельчанин снова ударил жену, а она воткнула холодное оружие в спину обидчику.

Мужчина рухнул на пол. Осознав, что совершила, бековчанка обратилась за помощью к соседке и местному фельдшеру.

«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Девушку задержали, ей предъявили обвинение по статье «Убийство». В настоящее время она находится под домашним арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.