Белозерцев поручил полностью обновить мебель в хирургическом корпусе детской больницы

26 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел пятиэтажный хирургический корпус областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова , капитальный ремонт которого вышел на финишную прямую. Это первый этап масштабной реконструкции, завершить которую планируется до конца текущего года.

Экскурсию по обновленному корпусу для Ивана Белозерцева провел главврач больницы Максим Баженов. По его словам, после завершения реконструкции корпус площадью 7,5 тыс. кв метров будет рассчитан исключительно на пребывание детей с хирургическими заболеваниями.

«В связи с этим здесь переоборудованы операционные, палаты. Раньше на первом этаже были и лечебное, и приемное отделения, и реанимация. Было очень тесно. Теперь весь первый этаж будет состоять из двух подразделений — только приемная и только реанимация. В приемной будет сосредоточено все диагностическое оборудование, новый КТ, рентген, УЗИ. А вся реанимация будет в другом крыле. Всего 12 коек реанимации будет, что соответствует потребности и всем нормативам. Средняя заполняемость — 8−9, но сложно прогнозировать», — отметил Максим Баженов.

По словам главврача медучреждения, здесь будут находиться отделения травматологии, нейрохирургии, экстренной хирургии, плановой хирургии, урологии, ЛОР, офтальмологии, а также все примыкающие к ним помещения — операционный блок, реанимация, приемное отделение с травмпунктом.

Губернатор осмотрел несколько этажей здания и сделал ряд замечаний. В частности, он отметил чрезмерную прохладу в помещениях и ряд недостатков, связанных с отделочными работами. Отдельно глава региона остановился на вопросе закупки новой мебели в хирургический корпус.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин сообщил, что в настоящее время мебель заказана частично, на сумму 10 млн рублей. На вопрос губернатора о том, обновится ли бытовая мебель — койки, тумбы и шкафы, он ответил отрицательно. По его словам, в палаты планируется завезти старые кровати, которые «находятся в удовлетворительном состоянии». Иван Белозерцев поинтересовался, во сколько обойдется обновление и этой мебели. Оказалось, что цена вопроса — около 15 млн рублей. Губернатор призвал изыскать эти средства — возможно, за счет экономии.

«Надо искать решение, чтобы новую мебель закупать. Мы отремонтировали все, такие деньги внесли, и старые кровати заносить сюда — это совсем неправильно», — подчеркнул он.

Среди новшеств корпуса Максим Баженов выделил появление во всех отделениях камер видеонаблюдения, полноценной вентиляции в операционных, а также их наличие в каждом отделении. Медицинское оборудование будет обновлено примерно на 60−65%.

«Сколько нужно времени, чтобы сюда все оборудование поставить?» — спросил губернатор.

«30 дней берем на все про все, через месяц мы начнем работать в новом корпусе», — сообщил главврач больницы.

Глава региона обозначил крайний срок — два месяца, чтобы работа в хирургическом корпусе была налажена в новом объеме. Мебель, добавил он, должна быть заменена до сентября.

Также Иван Белозерцев отдельно остановился на вопросе, связанном с кадровым обеспечением больницы. Оказалось, что укомплектованность специалистами корпуса составляет около 75%. Максим Баженов отметил, что не хватает детских хирургов и нейрохирургов.

«Ищите [в других регионах], семь лет отработает — квартиру дадим в городе. Я вчера был в Минпромторге РФ, встречался с замминистра, который курирует передачу имущественного комплекса Леонидовки, у них есть 200 квартир на ГПЗ-24. Вчера мы вели разговор, чтобы их передали Пензенской области. Часть из этих квартир можно отдать врачам. Давайте решать вопрос. Вплоть до того, что мы просто приобретем квартиры за бюджетные деньги, заключим с ними соглашение. Но пока мы будем искать специалистов в других регионах, мы и своих должны обучать», — подчеркнул губернатор.

В ходе осмотра обновленного корпуса губернатор также дал поручение главному архитектору Пензенской области Леониду Иоффе продумать оформление корпуса и навигацию по нему, чтобы дети здесь чувствовали себя комфортно и им не было страшно.

Завершая обход, Иван Белозерцев поручил ускорить темпы работ, чтобы в конце марта можно было приступать ко второму этапу реконструкции: на него закладывается 79 млн рублей, работы планируется завершить до декабря этого года.

Напомним, в 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на реконструкцию акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого перехода ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» было выделено 576 млн 390,7 тыс. рублей.