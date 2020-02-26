Британская Кардашьян решила прокатиться на велосипеде в экстремальном бикини

Откровенными снимками девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте, содержание которого можно смело оценить как 18+.

Пышногрудая модель поделилась, что любит велосипеды и кроликов, демонстрируя своего двухколесного коня и милого пушистика. На фотографии Деми стоит в экстремально маленьком бикини, которое едва прикрывает ее интимные зоны и грудь.

Подписчики в комментариях отметили, что девушка очень горяча, но выглядит немного не спортивно, но очень притягательно.

Напомним, что девушке — 24 года. Она всегда мечтала стать моделью, однако ее рост не проходил по необходимым параметрам, он — 157 см. Однако благодаря откровенным фото в Instagram-аккаунте к ней пришла несказанная популярность.