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Британская Кардашьян решила прокатиться на велосипеде в экстремальном бикини

26 февраля в 12:07 64 просмотра

Модель с аппетитными формами Деми Роуз, которую прозвали британской Ким Кардашьян, шокировала подписчиков горячей «спортивной формой».

Откровенными снимками девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте, содержание которого можно смело оценить как 18+.

Пышногрудая модель поделилась, что любит велосипеды и кроликов, демонстрируя своего двухколесного коня и милого пушистика. На фотографии Деми стоит в экстремально маленьком бикини, которое едва прикрывает ее интимные зоны и грудь.

Подписчики в комментариях отметили, что девушка очень горяча, но выглядит немного не спортивно, но очень притягательно.

Напомним, что девушке — 24 года. Она всегда мечтала стать моделью, однако ее рост не проходил по необходимым параметрам, он — 157 см. Однако благодаря откровенным фото в Instagram-аккаунте к ней пришла несказанная популярность.

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/p/B7R3kMKgkwh/,https://www.instagram.com/p/B9ARmqJAUTh/

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