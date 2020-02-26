Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» (18+). Заявки на него уже можно подавать.

В проекте ждут людей 21−55 лет. Оператором конкурса станет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж».

По словам Сергея Кириенко, конкурс политических лидеров позволит выявить талантливые кадры среди политиков и законодателей. Заявку смогут подать люди, которые хотят пойти на выборы в Госдуму, работать в региональных законодательных собраниях, местных органах власти, стать членами Совета Федерации, пишет ТАСС.

Для победителей конкурса разработана специальная программа обучения. Это будет поток из 70−80 человек. В нем задействуют 12 наставников, которые отберут группу по шесть-восемь человек.

«Это немножко похоже на то, как проходит работа в творческих вузах, когда опытный наставник набирает себе курс, который ведет», — цитирует ТАСС Сергея Кириенко.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров пояснил, что регистрация открыта с 25 февраля по 16 марта. Заявка подается через Госуслуги. Затем стартует дистанционный этап, в апреле-мае. За ним ожидаются очные полуфиналы. Финал намечен на май.