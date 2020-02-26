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Денис Бубнов назначен зампредом пензенского правительства

26 февраля в 12:37 72 просмотра

Стало известно о новом кадровом назначении в правительстве Пензенской области. К работе в должности зампреда приступил Денис Бубнов.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

«Это официально, я подтверждаю эту информацию. Он будет курировать экономико-инвестиционный блок», — рассказала она в телефонном разговоре журналистам информагентства, добавив, что Денис Бубнов приступил к работе 26 февраля.

Денис Борисович Бубнов родился в Пензе 22 октября 1978 года. Закончил Пензенский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 1998 году в хозрасчетном кадастровом бюро. Работал в Пензенском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», в органах Роснедвижимости, заместителем министра государственного имущества Пензенской области. До нового назначения трудился директором Кадастровой палаты Пензенской области.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=vajLAtuxa9w

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