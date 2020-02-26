Онищенко призвал запретить набивать татуировки

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал запретить в России татуировки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

«Я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери делают это», — сказал Геннадий Онищенко.

Он также предположил, что любовь к татуировкам возникает от переизбытка половых гормонов. По мнению депутата, «дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют».

Геннадий Онищенко напомнил и об опасностях при нанесении татуировок. По его словам, сама по себе процедура сомнительна с точки зрения заражения, нарушения естественных кожных покровов, под которые вводятся химические вещества, тем самым нарушая структуру и органический состав кожи.

«Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — подытожил зампред.