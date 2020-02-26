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Трое пензенцев получили сроки за срубленные деревья

26 февраля в 13:04 194 просмотра

В Пензенской области незаконно уничтожили девять деревьев. Преступников вычислили.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте, деревья вырубили на защитной лесополосе, расположенной вдоль перегона «Разъезд 54 км- станция Танеевка». Правоохранители выяснили, что к вырубке могут быть причастны трое работников одной из пилорам областного центра.

Своими действиями лесорубы нанесли ущерб более чем на 38 000 рублей, что является значительным размером. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

В результате двум мужчинам назначили по году лишения свободы условно, а третьему — два года условно. Приговор вступил в законную силу.


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