Трое пензенцев получили сроки за срубленные деревья

Как сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте, деревья вырубили на защитной лесополосе, расположенной вдоль перегона «Разъезд 54 км- станция Танеевка». Правоохранители выяснили, что к вырубке могут быть причастны трое работников одной из пилорам областного центра.

Своими действиями лесорубы нанесли ущерб более чем на 38 000 рублей, что является значительным размером. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

В результате двум мужчинам назначили по году лишения свободы условно, а третьему — два года условно. Приговор вступил в законную силу.