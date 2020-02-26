Для пензенцев выступил немецкий органист

Музыкант исполнил произведения Иоганна Себастьяна Баха, познакомил публику с творчеством еще одного немецкого композитора Йозефа Райнбергера, а также сыграл собственные импровизации, сообщает пресс-центр облправительства.

Фестиваль продлится до 26 апреля

Торстен Маус — главный органист собора Святого Петра в городе Реклингхаузен. В 2003 году музыкант стал лауреатом международного конкурса по импровизации в Саарбрюкене, в 2005 году — финалистом в Сент-Олбансе (Великобритания). Он активно гастролирует в городах Германии и в Европе.