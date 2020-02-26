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Для пензенцев выступил немецкий органист

26 февраля в 13:30 124 просмотра

В Пензе в рамках фестиваля «Penza Fest» (0+) выступил известный немецкий органист Торстен Маус.

Музыкант исполнил произведения Иоганна Себастьяна Баха, познакомил публику с творчеством еще одного немецкого композитора Йозефа Райнбергера, а также сыграл собственные импровизации, сообщает пресс-центр облправительства.

Фестиваль продлится до 26 апреля

Торстен Маус — главный органист собора Святого Петра в городе Реклингхаузен. В 2003 году музыкант стал лауреатом международного конкурса по импровизации в Саарбрюкене, в 2005 году — финалистом в Сент-Олбансе (Великобритания). Он активно гастролирует в городах Германии и в Европе.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/218025/

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