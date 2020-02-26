Программисты сделали все возможные мелодии общедоступными

Программисты-музыканты Дэмиен Рил и Ноа Рубин с помощью искусственного интеллекта cгенерировали все возможные мелодии в формате MIDI и сделали их общедоступными. Так они хотят остановить иски к независимым музыкантам, которых обвиняют в плагиате, сообщает портал «Афиша Daily».

Всего они получили 68,7 млрд комбинаций — по их словам, именно столько мелодий теоретически может существовать. Программисты отметили, что независимые музыканты тратят время и деньги, когда судятся из-за плагиата в своих песнях, хотя они никогда не слышали «оригинала». Рил и Рубин надеются, что, выпустив мелодии публично, они не дадут многим авторам предстать перед судом.

Однако оценки юристов разнятся. Одни отмечают, что этот проект фактически опубликовал все возможные мелодии и сделал их общественным достоянием. Другие специалисты возражают, что суды, несмотря на это, будут продолжать проводить экспертизы и выяснять, содержится ли плагиат в тех или иных песнях, рассматривая степень схожести произведений друг с другом.