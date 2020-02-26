«Пенза-Пресс» готовит обновление сайта

«Мы проводим планомерную работу по развитию всех стурктурных подразделений медиахолдинга. Уже сделано многое по обновлению контента «Утра на «Экспрессе» (16+), авторского вещания. Появились такие проекты, как «Наследники победителей» (16+), «Кабинет министров» (16+), «Место встречи» (16+), «События в цифрах» (16+). К 8 Марта готовятся интересные межпрограммки. Параллельно шла работа и по обновлению дизайна сайта информационного агентства «Пенза-Пресс».

Главной задачей при подготовке нового графического и тематического решения портала было сделать сайт простым и удобным для пользователей, чтобы ничего не отвлекало от чтения новостей, просмотра видео», — рассказал генеральный директор медиахолдинга Виктор Рубцов.

По его словам, большое внимание уделялось навигации, чтобы каждый пользователь мог легко найти материалы на интересующую тему. Сайт пополнился новыми рубриками. Кроме того, на нем теперь можно смотреть эфир телеканала «Экспресс» и слушать радио «Экспресс», «Эхо Пензы».

Виктор Рубцов добавил, что 27 февраля пензенцы увидят первый этап обновления портала. Работа по его развитию будет продолжена — в настоящее время разрабатывается ряд новых сервисов, которые постепенно будут интегрироваться.