В Пензе утвердили макет памятника артистке Вере Аношиной

Эскиз одобрили родственники певицы, сообщили в пресс-службе областного ЗакСобрания.

«Мы взяли за основу фотографию, которая прекрасно передает образ и характер Веры Степановны. Этот снимок хорошо известен нашим землякам и когда-то был украшением областной Доски почета. Мы выбрали эпитафию, а на обратной стороне будут выгравированы строчки из песни «18 лет» — «С ветки облетает черемухи цвет, в жизни раз бывает 18 лет», — рассказал заслуженный работник культуры РФ Петр Лощинин.

Председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин сообщил, что памятник будет выполнен из натурального камня.

«Гранит красив, выгодно отличается по своему внешнему виду и долговечен. Мастера приступят к работам в ближайшее время, и как позволят погодные условия, надгробие будет установлено на могиле. Мы завершим все работы до 27 мая, когда общественность будет отмечать 85-летие певицы. На проведение работ по изготовлению, установке и благоустройству мемориала не будет затрачено ни одного бюджетного рубля», — пояснил он.

Напомним, деятели культуры 17 февраля обратились с просьбой о памятнике к Валерию Лидину во время ходе приема граждан. Он поддержал инициативу.