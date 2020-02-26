Как пензенцам защититься от коронавируса?
Ежегодный Сретенский бал в Пензе
Мастер-класс по изготовлению домашней куклы-Масленицы
Готовимся к Масленице с ребенком. 5 вариантов украшения блинов
Наши новости
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
Пензенцы возмущены состоянием дороги на ул. Рябова
Жители Кузнецка не могут подойти к школе из-за огромных луж
Трое пензенцев получили сроки за срубленные деревья
Белозерцев поручил полностью обновить мебель в хирургическом корпусе детской больницы
Врачи проверят легкие пензенцев в выходной
В Пензе на время Масленицы перекроют ул. Карла Маркса
Летом увеличат количество самолетов из Пензы в Сочи
Гарь и копоть. В Пензе общага после пожара превратилась в «страшное» место
В Пензенской области появятся новые канализационно-очистные сооружения

В Пензе утвердили макет памятника артистке Вере Аношиной

26 февраля в 14:30 142 просмотра

На Аллее славы Новозападного кладбища в Пензе установят памятник заслуженной артистке РСФСР Вере Аношиной. Макет уже утвердили.

Эскиз одобрили родственники певицы, сообщили в пресс-службе областного ЗакСобрания.

«Мы взяли за основу фотографию, которая прекрасно передает образ и характер Веры Степановны. Этот снимок хорошо известен нашим землякам и когда-то был украшением областной Доски почета. Мы выбрали эпитафию, а на обратной стороне будут выгравированы строчки из песни «18 лет» — «С ветки облетает черемухи цвет, в жизни раз бывает 18 лет», — рассказал заслуженный работник культуры РФ Петр Лощинин.

Председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин сообщил, что памятник будет выполнен из натурального камня.

«Гранит красив, выгодно отличается по своему внешнему виду и долговечен. Мастера приступят к работам в ближайшее время, и как позволят погодные условия, надгробие будет установлено на могиле. Мы завершим все работы до 27 мая, когда общественность будет отмечать 85-летие певицы. На проведение работ по изготовлению, установке и благоустройству мемориала не будет затрачено ни одного бюджетного рубля», — пояснил он.

Напомним, деятели культуры 17 февраля обратились с просьбой о памятнике к Валерию Лидину во время ходе приема граждан. Он поддержал инициативу.

Вера Аношина была солисткой пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина. С 1965 года работала в пензенской областной филармонии. В 1984 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. В репертуаре певицы — около 20 композиций пензенских авторов. 27 мая в Пензе состоится первый открытый Всероссийский фестиваль-конкурс вокалистов им. В. С. Аношиной.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...