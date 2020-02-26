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Пензенские инспекторы разыскивают очевидцев ДТП на ул. Лермонтова

26 февраля в 14:49 146 просмотров

В Пензе возле дома № 26Г по улице Лермонтова столкнулись две легковушки. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

Действия разворачивались 16 января в 20:40. Столкнулись ВАЗ-217020 и Kia Spectra. Обе машины получили механические повреждения.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД просят свидетелей аварии позвонить по телефонам: 59−91−24, 59−90−02, 59−90−05, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они рекомендуют автолюбителям управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной путь увеличивается.


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