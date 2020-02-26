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В России запустят систему оповещения ГИБДД о резком торможении

26 февраля в 15:25 132 просмотра

В России к 2022 году заработает система оповещения ГИБДД и МВД о резком торможении водителей на дорогах, сообщает ТАСС.

Информация будет поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей.

«Данные будут обезличены. Повторюсь, что платформа не будет знать имя собственника машины. Задача — выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных аварий. У МВД и ГИБДД будет возможность получить эти данные для принятия соответствующих мер», — пояснил официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, полученные данные позволят снизить количество ДТП в среднем на 20−30% за год, при условии, если цифровая информация платформы будет помогать компетентным органам для принятия соответствующих мер безопасности.


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