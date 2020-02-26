В Пензенской области изменился размер платы за вывоз мусора

С 1 января 2020 года в ряде районов и населенных пунктов Пензенской области изменился размер платы за вывоз мусора. Как именно, разобрались журналисты ИА «Пенза-Пресс».

Как известно, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который с начала 2020-го освобождает регоператоров по обращению с ТКО от НДС и налога на прибыль. Вполне логично было бы предположить, что снижение на них финансовой нагрузки повлечет за собой уменьшение тарифа на вывоз мусора. Что же произошло на самом деле?

Восточная и Западная зоны (регоператор — ООО «Экопром»)

Согласно информации, озвученной журналистам «Пенза-Пресс» в ходе телефонного разговора с представителем компании (мы позвонили на «горячую линию», номер которой указан на официальном сайте «Экопрома»), с 1 января размер платы за вывоз мусора в этих зонах действительно снизился. Если раньше в многоквартирных домах стоимость квадратного метра составляла 3,32 руб., то теперь — 3,04 руб.; если в 2019-м с одного жителя частного дома взималось 98,5 руб., то с начала 2020-го — 93,99 руб. Сотрудница «Экопрома» уточнила, что снижение стоимости связано именно с отменой НДС для регоператоров.

Южная зона (ООО «Вторма+")

Связавшись с представителями этого регоператора, мы выяснили, что в этой зоне стоимость тарифа не изменилась. В Каменке и Сердобске он по-прежнему составляет 3,3 руб. с квадратного метра и 100,4 руб. с человека, в остальных муниципальных образованиях — 3,14 руб. и 96,92 руб. соответственно. В компании пояснили, что в 2019-м тариф был «искусственно» снижен, а после отмены НДС стал соответствовать реальному положению дел, в связи с чем было решено оставить его на прежнем уровне.

Северная зона (ООО «Управление благоустройства и очистки»)

Пожалуй, самая любопытная ситуация сложилась с регоператором Северной зоны, в которую входят восемь муниципальных образований, в том числе областной центр — город Пенза, где проживает больше трети населения всего региона. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте «УБО» в разделе «Новости», с 1 января 2020 года регоператор меняет (а именно — увеличивает) размер платы, «пользуясь отложенным правом применения утвержденного тарифа с 1 июля 2019 года».

Таким образом, теперь плата за вывоз мусора для жителей Северной зоны будет выглядеть следующим образом:

— в Пензе — 75,22 руб. с человека в частном секторе (в 2019 — 73,63 руб.) и 3,14 руб. с кв метра в МКД (ранее — 3,08 руб.);

— в Заречном — 80,53 руб. (было 78,87 руб.) и 2,99 руб. (ранее — 2,93 руб.);

— Для жителей муниципальных образований будет введена градация: в населенных пунктах, где живут от 30 до 60 тыс. человек, с одного проживающего будут взимать 93,81 руб., с кв метра — 3,08 руб; там, где живут до 30 тыс. человек, платить с одного проживающего будут 90,56 руб., с кв метра в МКД — 2,93 руб. Для сравнения, раньше жители районов, входящих в Северную зону, платили 88,46 руб. и 2,87 руб. соответственно.

Напомним, на сайте отмечается, что рост платы в Северной зоне обусловлен «отложенным правом применения утвержденного тарифа с 1 июля 2019 года». Действительно, летом прошлого года региональное управление Госжилстройтехинспекции обнародовало информацию о том, что регоператоры, включая и «УБО», решили не повышать тарифы, несмотря на то, что основания для этого имелись. И теперь компания, обслуживающая Северную зону, решила воспользоваться данным правом, невзирая на отмену НДС.