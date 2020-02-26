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В России предложили уничтожать паленый алкоголь

26 февраля в 16:10 136 просмотров

В России планируют начать уничтожать нелегальный алкоголь, который стал предметом административных правонарушений. Такой законопроект предложило правительство России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Его обсуждением в марте 2020 года займется Госдума. Документ могут принять до конца 2020 года.

Речь идет об уничтожении алкоголя, который изъяли при проверках таможенной службы, МВД и властей региона. Сейчас такая мера уже существует, но в России она действует только для контрафактной спиртосодержащей продукции. Если документ примут, для ликвидации алкогольной продукции создадут специальный орган. Кто именно будет этим заниматься, пока не известно.

Некоторые партии России уже поддержали законопроект.


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