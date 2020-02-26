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«Вода до порога». Пензенец возмутился гигантским лужам на ул. Байдукова

26 февраля в 16:57 146 просмотров

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о ямах и гигантских лужах на улице Байдукова.

Мужчина опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что по этой дороге ходит большое количество людей и ездит много машин.

«Автомобили по порог уходят под воду, а люди тонут по колено. Дорога — как после бомбежки, просто ужас какой-то», — написал автор поста.

Пользователи в комментариях отметили, что подобная ситуация сложилась и в микрорайоне КПД, а также на многих других дорогах. Подписчики сообщества пошутили, что «вместе со снегом растаял асфальт».

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На каждый вопрос ведомства присылают ответ.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_sever

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