«Термодом» позвали строить в Саратов (видео)

Делегация прибыла в Пензенскую область для изучения опыта подобного строительства. Спутник — яркий пример грамотного подхода к жилищной застройке, отмеченный всеми компетентными лицами, в том числе Национальным объединением строителей.

«Мы приехали в Спутник, чтобы увидеть, как другие строители находят комплексный подход к освоению территорий. Есть точечные застройки без инфраструктуры, а мы хотим, чтобы наши микрорайоны были местом, где хочется жить. В Спутнике мы это почувствовали и даже захотели остаться здесь», — поделилась многодетная мама, помощник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Ирина Алешина.

Гости побывали в школе имени М. Ю. Лермонтова , физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин», осмотрели двор и квартиру жилого комплекса «Лазурный», прокатились на колесе обозрения в парке Спутника, а затем встретились с представителями застройщика и управляющей компании.

С 2007 года, когда началось строительство Города Спутника, холдинг «Термодом» вложил в его развитие и благоустройство несколько миллиардов рублей собственных средств, построил и обслуживал дороги и набережную. Именно эти старания отметили гости.

«Организация общественных пространств — важная инвестиция, здесь это есть. В сравнении с нашей застройкой, у вас много парковочных мест, широкие дороги, продумана инженерная система, квартплата в четыре раза меньше той, что я отдаю за такую же квартиру в городе Энгельсе», — подчеркнул представитель общественного совета Игорь Мамонов.

Результатом поездки делегации станет перечень предложений для администрации Саратова о дальнейшем развитии жилых микрорайонов. Город Спутник остается примером, а строительный холдинг «Термодом» продолжит развивать свой самый заметный проект.