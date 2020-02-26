Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала

Арбитражный суд Пензенской области принял решение отложить на 12 марта заседание по проверке обоснованности заявления о признании МУП «Спецбюро» банкротом . Согласно материалам дела, всего предприятие задолжало 43 кредиторам 12,3 млн рублей, дебиторская составляет еще 200 тысяч.

На заседании 20 февраля директор МУП «Спецбюро» Александр Ащеулов пояснил, что «произвести оплату не представляется возможным ввиду тяжелого финансового положения». Также он отметил, что «на праве собственности должнику принадлежит одно административное здание (фактически реализованное) и котельная, а на праве хозяйственного ведения принадлежат 27 гаражных боксов и административное здание». Кроме того, по словам директора предприятия, «участвовать в торгах не представляется возможным, поскольку свободных денежных средств на внесение задатков не имеется», а на имущество наложен арест.

Представитель должника в ходе заседания рассказала о мерах, которые принимаются по решению вопроса об увеличении уставного капитала до 10 млн руб., за счет которых возможно погашение задолженности. Этот вопрос будет рассмотрен на сессии Гордумы 28 февраля, данное намерение подтвердил депутат Илья Селиванов, также присутствовавший на заседании. Кроме того, была озвучена информация о планах по одобрению крупной сделки в течение недели.

Судья Наталия Балябина приняла решение о переносе судебного заседания на 12 марта. Должника призвали принять меры по погашению задолженности перед кредиторами.

Напомним, ситуацию, связанную с делом о банкротстве МУП «Спецбюро», оказывающего ритуальные услуги, рассмотрели 19 февраля на комиссии по градостроительным вопросам в Гордуме. Начальник управления муниципального имущества города Ирина Кочеткова сообщила о том, что предприятие участвует в торгах, которые инициировал городской Департамент ЖКХ: в частности, МУП претендовал на заключение контракта по обслуживанию кладбищ. Также глава управления выразила надежду на то, что МУП «Спецбюро» в 2020 году «выйдет на безубыточность».