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Саратовцы планируют построить в Пензе сеть газовых заправок

26 февраля в 17:23 80 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 февраля встретился с руководством саратовской компании ООО «Алькорр».

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что фирма занимается реализацией горюче-смазочных материалов и сопутствующих им товаров.

«Мы активно включились в работу по распространению в России газомоторного топлива. Сейчас строим в Саратовском регионе шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Хотели бы поработать и в Пензе», — сказал директор саратовского филиала фирмы Тимур Албаков.

Отмечается, что в развитие проекта компания готова инвестировать 300 миллионов рублей.

«Пензенской области нужны заправочные станции для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Я дам поручение проработать этот вопрос, рассмотрим варианты с земельными участками под строительство заправок и в ближайшее время примем окончательное решение», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/218169/

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