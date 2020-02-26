Саратовцы планируют построить в Пензе сеть газовых заправок

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что фирма занимается реализацией горюче-смазочных материалов и сопутствующих им товаров.

«Мы активно включились в работу по распространению в России газомоторного топлива. Сейчас строим в Саратовском регионе шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Хотели бы поработать и в Пензе», — сказал директор саратовского филиала фирмы Тимур Албаков.

Отмечается, что в развитие проекта компания готова инвестировать 300 миллионов рублей.

«Пензенской области нужны заправочные станции для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Я дам поручение проработать этот вопрос, рассмотрим варианты с земельными участками под строительство заправок и в ближайшее время примем окончательное решение», — подчеркнул Иван Белозерцев.