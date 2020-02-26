В Кузнецке от домов уберут магистральный нефтепровод

В городе Кузнецке Пензенской области планируется вынести за пределы частного сектора магистральный нефтепровод. На эти цели выделено федеральное финансирование.

Об этом 26 февраля шла речь на встрече губернатора Ивана Белозерцева с гендиректором АО «Транснефть-Дружба» Романом Камозиным. Они подписали дорожную карту необходимых мероприятий.

Дома находятся в охранной зоне магистральных нефтепроводов. Работа по переносу опасных объектов начнется в июле 2020 года. В сжатые сроки будут выделены участки для строительно-монтажных работ, сообщает пресс-центр облправительства.

«Я как губернатор заинтересован в переносе объекта, в безопасности людей. Проблема серьезная, мы в течение длительного времени ею занимались вместе с представителями «Транснефти», районной администрации, с местными жителями. Вопрос должен быть решен как можно быстрее», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, проблема с соседством домов с опасным объектом стала обсуждаться в регионе в 2017 году. Тогда дочка «Транснефти» выступала за снос 46 домов, построенных рядом с нефтепроводом. Ситуацию удалось урешулировать.