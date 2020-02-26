«Ростелеком» обеспечит ветеранам бесплатную стационарную телефонную связь

Компания «Ростелеком» с 1 мая отменит плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Такое нововведение будет действовать всегда.

Об этом президент компании Михаил Осеевский сообщил на заседании Совета Федерации.

«Домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения. В преддверии 75-летия Победы «Ростелеком» принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали. Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая», — отметил он.

Михаил Осеевский попросил органы власти субъектов страны оказать содействие в составлении корректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

Отмечается, что компания «Ростелеком» обслуживает более 13 миллионов домашних телефонов по всей стране.