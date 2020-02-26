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Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне «Дельфин»

26 февраля в 17:57 184 просмотра

В Пензе пройдет очередная акция «Жить активно — здорово» (0+), в рамках которой жители региона смогут бесплатно посетить бассейны.

Следующий сеанс плавания запланирован на 28 февраля. Пензенцы смогут с 11 до 14 часов бесплатно поплавать в бассейне «Дельфин».

В пресс-центре регионального правительства отметили, что перед заплывом каждому посетителю предложат проверить здоровье: узнать объем талии, индекс массы тела и артериального давления. Кроме того, специалисты определят уровень глюкозы и холестерина в крови.

Напомним, акция проходит каждую пятницу. Она продлится до конца марта. В слудующий раз пензенцы смогут бесплатно поплавать 6, 13, 20 и 27 марта. 6 и 13 марта в проекте будет участвовать дворец водного спорта «Сура», а 20 и 27 числа — открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва.


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