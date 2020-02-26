Разработками студентов ПГУ заинтересовались пензенские медцентры (видео)

В Пензе высокотехнологичные протезы и искусственные клапаны производят с участием студентов ПГУ. Сотрудничество образовательного учреждения и компании, которая занимается производством современной медицинской продукции, длится уже больше двух лет, и за это время появились серьезные инновационные разработки, которыми уже интересуются и другие компании, и медицинские центры.

В обычной студенческой лаборатории начинающие биохимики делают вклад в собственное профессиональное будущее. Сейчас четверокурсники проводят исследования для пензенской компании, которая занимается производством коронарных стентов и протезов. Ее пожелание — увеличить срок службы своих изделий, задача исследователей — найти способ это сделать.

«В медицине существует понятие рестеноз, это повторное сужение сосуда, где уже проводилась ангиопластика или был установлен стент. Чтобы снизить риск развития этого побочного эффекта, необходимо наносить на изделие специальное лекарственное покрытие, у которого должен быть срок высвобождения», — рассказала доцент кафедры «Общая биология и биохимия» Пензенского государственного университета Анастасия Кручинина.

Именно поиском нужного лекарственного препарата занимаются студенты под руководством преподавателей. Для каждого вида протеза, по сути, заново создают антибактериальное покрытие. Биомедицина — наука точная и привередливая.

«Мы не можем одинаково наносить покрытие на синтетический и биологический материал, потому что последний содержит различного вида молекулы, которые могут изменять свои функции при воздействии растворителей», — сказала Анастасия Кручинина.

В исследованиях используют все — и уже известные антибактериальные препараты, и составы, лишь потенциально подходящие для решения задачи. Например, сейчас студенты изучают антибактериальную активность пептидов, полученных из продуктов пчеловодства. За два года на эту тему студенты защитили не одну дипломную и курсовую работу и приняли участие в конкурсах и грантах. К примеру, в 2019 году студентка четвертого курса Марина Городнова для продолжения исследований заручилась поддержкой ректора.

«Мы разрабатывали способы нанесения антибиотиков на ксеноматериал, в качестве которого использовали костные блоки и проводили дальнейшее исследование действия антибиотика», — рассказала она.

В планах студентов и их наставников — продолжать опыты. Как оказалось, они актуальны не только для конкретной производственной компании, но и для медицины в целом. По словам авторов, свой интерес к их разработкам уже проявили ряд медцентров региона, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.