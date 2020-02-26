В Пензе завершается первый этап модернизации больницы им. Филатова (видео)

В Пензе завершается реконструкция хирургического корпуса областной детской клинической больницы имени Филатова. В пятиэтажном здании площадью 7500 квадратных метров отремонтировали палаты и операционные, оборудовали реанимацию и травмпункт.

Эти работы вошли в первый этап модернизации всей больницы, которую проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На реконструкцию медучреждения из федерального бюджета выделено свыше 500 миллионов рублей.

В светлых палатах хирургического корпуса детской больницы имени Филатова теперь будут находиться по два или по три маленьких пациента. Там будет просторно даже после завоза медоборудования. Раньше приходилось тесниться: было сосредоточено несколько отделений, в том числе — педиатрического профиля. После реконструкции направление — исключительно хирургическое. На этажах разместятся отделения травматологии, нейрохирургии, плановой и экстренной хирургии, урологии, ЛОР и офтальмологии.

«Будет два новых отделения — реанимация и приемно-диагностическое. Это когда помощь тяжелобольному оказывается непосредственно при поступлении в медучреждение, то есть в приемном отделении, например, после ДТП, не перевозя ребенка в операционную», — рассказал главный врач Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова Максим Баженов.

В обновленном корпусе готовы приступить к работе через два месяца. Правда, укомплектованность персоналом пока не превышает 75%, эту проблему постараются решить в ближайшее время.

«Нейрохирурга ищем по другим регионам. Это довольно-таки редкая специальность. Дадим квартиру, семь лет отработает и она его», — сказал Максим Баженов.

Большую часть мебели и оборудования, которым оснастят операционный блок, реанимацию и травмпункт, обновят. Глава региона Иван Белозерцев посоветовал на этом не экономить.

«Все отремонтировано, мы такие деньги внесли, и старую мебель сюда заносить — это неправильно», — отметил он.

Также губернатор отметил, что пока коридоры и медицинские палаты не отличаются от тех, что были бы расположены во взрослой больнице, поэтому необходимо подумать об оформлении помещений, которое было бы ярким, интересным и познавательным одновременно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.