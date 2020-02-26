Пензенские студенты приняли участие в Сретенском бале (видео)

В пензенском драматическом театре прошел Сретенский бал. Его участниками, как всегда, стали студенты местной духовной семинарии и других учебных заведений города.

В 2020 году среди участников бала были как новички, так и уже опытные танцоры.

«Долго готовились к этому мероприятию, надо было все вспомнить. Некоторые танцы повторяются. В принципе, все получилось», — поделились впечатлениями Дмитрий Василюк и Дарья Янина.

Сначала в самой семинарии, потом в стенах областной библиотеки имени Лермонтова, и теперь — в драматическом театре. Сретенский бал проводится каждый год в разных местах, но при этом всегда преследуется одна и та же воспитательная задача — показать, что танцевальный вечер может быть иным.

«Нам очень важно, чтобы наши студенты и подрастающее поколение почувствовали и приняли традиционную русскую культуру», — рассказал первый проректор пензенской духовной семинарии Николай Грошев.

Настроение собравшимся создавала живая музыка в исполнении духового оркестра. Кроме того, с вокальными номерами выступали специально приглашенные гости. Под звуки вальса и мелодий о любви время для дам и их кавалеров пролетело незаметно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.