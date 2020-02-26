В Пензе стартовал региональный этап WorldSkills (видео)

170 студентов пензенских колледжей вступили в борьбу за победу на региональном этапе WorldSkills (16+). Демонстрация знаний и навыков проходит на восьми площадках. На кону не только лавры победителя и денежный приз. Участие в конкурсе — это своеобразная путевка в жизнь: студенты получат шанс найти высокооплачиваемую работу.

Электроинструмент — лишь для того, чтобы распилить кирпич. Почти вся работа производится вручную. Мастерок, раствор, кирпич, вновь мастерок и затем обязательно уровень. Один раз ошибешься, и вся работа насмарку, а задание — не из простых. На схеме изображена не просто стена, такая любой бы дворец украсила.

WorldSkills — это не экзамен. Попасть на него мечтают многие, но участвуют лишь самые умелые, кто победил на отборочных этапах в своих колледжах. К примеру, каменщиков готовят в области три училища, но на конкурс отобрали лишь шесть человек. Троих из Пензы и троих из Кузнецка.

За участие ребятам не ставят оценок и не засчитывают экзамены автоматом. Конечно, каждый хочет получить диплом и денежный приз, но гораздо важнее, что к конкурсу проявляют интерес потенциальные работодатели.

«Они посещают площадки и очень многих нанимают. Это, наверное, самый большой бонус для студента», — сказала руководитель регионального координационного центра WorldSkills Пензенской области Мария Горбенко.

У каждой компетенции конкурса — своя специфика задания. Помещение, где отбирают луших в маляров-декораторов, больше напоминает коммунальную квартиру, где пахнет краской и обоями, которые только поклеили.

Участникам предстоит нанести на стены и дверь несколько видов фрески. Дверь потом повесить, причем своими силами. Но это не самое трудное задание. В первый же день студентам выдали куски пластика с нанесенным колером. Это смесь черного, красного, синего и желтого цветов. И надо повторить рисунок, заодно выяснив, какой краски нанесли больше, а какой меньше.

«Это головоломка, на решение которой все тратят разное время. У кого-то развита интуиция, и они, основываясь на ней, смешивают капли, другим сложнее», — рассказала сертифицированный эксперт по компетенции «Малярные и декоративные работы» Александра Шмакова.

Победителей регионального этапа WorldSkills ждет отбор. Эксперты национального тура будут отбирать самых умелых. Тем же, кто не попадет на конкурс, расстраиваться тоже не стоит: их включат в так называемый всероссийский резерв для участия в WorldSkills в последующие годы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.