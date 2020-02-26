Директор пензенского завода поделился своей историей успеха (видео)

Сам завод, который занимается производством электродов, появился еще задолго до того, как мужчине предложили руководящую должность. К неожиданному повороту судьбы пришлось приспосабливаться. Теперь Александр прочно спаян со своим любимым делом. Для него бизнес — еще и хобби, которое помогает в деталях оценить собственную продукцию.
«У меня экономическое образование. Руковожу предприятием уже порядка десяти лет. За это время много узнал о сварке, сам практикую. Сейчас маме теплицы на даче делаю», — рассказал он.
Предприятие Александра Митина является неоднократным участником международных бизнес-миссий и экономических выставок, которые организует региональный Фонд поддержки предпринимательства. Сейчас заводу удалось наладить поставки в страны ближнего зарубежья, а также найти партнера, в сотрудничестве с которым производство расширит ассортимент. Успехи уже заметны: раньше объем выпускаемой продукции был порядка 150 тонн в месяц, а сейчас он вырос больше чем в два раза.
Более того, в скором времени арендуемое помещение предприниматель может сменить на собственное. Существует возможность для того, чтобы государство предоставило новые площади на льготных условиях, в том числе — налоговых, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.