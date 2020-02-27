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В Пензе отец семейства подозревается в торговле наркотиками

27 февраля в 00:35 124 просмотра

В Пензе задержали мужчину, который в подвале собственного дома организовал лабораторию для выращивания запрещенных растений. Задержанный утверждал, что урожай потреблял исключительно сам, однако оперативники уже нашли доказательства обратного.

К выращиванию растительных наркотиков житель Пензы подошел основательно. В прямом смысле подпольную лабораторию он организовал в подвале собственного дома. На первом этаже — семейный быт: жена и ребенок. Во время оперативной съемки мужчина сперва пытался себя оправдать, а после признал, что наркотики — это зло.

Задержанный пытался заверить оперативников, что весь урожай потреблял исключительно сам, однако оперативники обнаружили подпольную лабораторию как раз по наводке одного из его покупателей.

«Было установлено, что он изготавливал данные наркотические средства для сбыта. При документировании его деятельности были определены и другие участники противоправной деятельности, которые покупали у данного гражданина наркотическое средство. Их также задержали», — прокомментировал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Из подпольной нарколаборатории правоохранители изъяли 23 куста растительного наркотика и около одного килограмма готовой продукции. Сейчас в отношении пензенца заведены три уголовных дела — за выращивание, хранение и сбыт наркотиков, сообщает телеканал «Экспресс».


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